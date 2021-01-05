Назван новый симптом COVID-19

Коронавирус, когда попадает в организм человека, может вызвать учащенное сердцебиение. Исследователи протестировали данные четырех миллионов жителей Земли из разных стран и пришли к выводу, что повышенный пульс — это еще один симптом COVID-19.

Как сообщило издание Express со ссылкой на данные COVID Symptom Study, ученые измерили пульс у более чем четырех миллионов участников эксперимента со всего мира. По результатам теста COVID-19 может вызывать нерегулярную или высокую частоту ударов сердца — более 100 в минуту.

В исследовании говорится, что пульс измеряли по всем правилам, чтобы избежать погрешности: в состоянии покоя, после отдыха и, устранив дополнительные факторы стресса или физических нагрузок. Express напоминает, что нормальная частота сердечных сокращений в покое составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

Специалисты призвали не паниковать, если сердце вдруг начало биться чаще обычного. К врачу стоит обратиться, если пульс зашкаливал не раз, а каких-либо патологий с сердцем нет.

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