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    30 марта 2021, 16:02

    Назван номер, под которым Manizha выступит на Евровидении

    Андрей Иванов

    Представляющая Россию на Евровидении в этом году певица Manizha выступит в первом полуфинале под третьим номером. Об этом сообщил официальный сайт конкурса.

    Назван номер, под которым Manizha выступит на Евровидении

    По данным организаторов, первый полуфинал пройдет 18 мая. Перед Manizha выступят певцы из Литвы и Словении, а после — из Швеции и Австралии. Всего в этот день на сцене Евровидения побывают 16 участников. Второй полуфинал пройдет 20 мая.

    «В каждом полуфинале 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Они присоединятся к Нидерландам (хозяевам конкурса) и другим участникам, которые автоматически получают квалификацию, „большой пятерке“: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании», — сообщили организаторы. В финале сойдутся представители 26 стран.

    В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

    Россию представит певица Manizha (Манижа Сангин). Она родом из Таджикистана. Девушка стала известна благодаря своим роликам в интернете. Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что певица не может выступать на Евровидении под российским флагом, потому что ее песня Russian Woman якобы не понравилась зрителям и не смогла затронуть их чувства.