Назван номер, под которым Manizha выступит на Евровидении

Представляющая Россию на Евровидении в этом году певица Manizha выступит в первом полуфинале под третьим номером. Об этом сообщил официальный сайт конкурса.

По данным организаторов, первый полуфинал пройдет 18 мая. Перед Manizha выступят певцы из Литвы и Словении, а после — из Швеции и Австралии. Всего в этот день на сцене Евровидения побывают 16 участников. Второй полуфинал пройдет 20 мая.

«В каждом полуфинале 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Они присоединятся к Нидерландам (хозяевам конкурса) и другим участникам, которые автоматически получают квалификацию, „большой пятерке“: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании», — сообщили организаторы. В финале сойдутся представители 26 стран.

В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Россию представит певица Manizha (Манижа Сангин). Она родом из Таджикистана. Девушка стала известна благодаря своим роликам в интернете. Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что певица не может выступать на Евровидении под российским флагом, потому что ее песня Russian Woman якобы не понравилась зрителям и не смогла затронуть их чувства.