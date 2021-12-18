Назван необычный симптом «омикрон»-штамма

Британские ученые из ZOE COVID Study собрали воедино список симптомов, которые указывают именно на заражение «омикрон»-штаммом коронавируса, передало РИА «Новости».

Наиболее частыми признаками обновленной болезни оказались насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле. Встречается чуть реже остальных и выглядит новым такой симптом, как потеря аппетита.

Ученые полагают, что уже к Рождеству «омикрон» станет доминировать на британских берегах и уровень заболеваемости именно этим вариантом окажется выше ранее зафиксированных.

Президент РАН Александр Сергеев ранее заявил, что существует уже множество теорий относительно появления этого штамма. По его словам, самая логичная версия — предположение, что мутации «омикрона» связаны с испытанием некоего лекарственного средства для борьбы с «дельта»-штаммом коронавируса. По его словам, «омикрон» оказался интересен ученым тем, что непонятно его происхождение.

«Омикрон»-штамм коронавируса впервые зафиксировали в ноябре на юге Африки.