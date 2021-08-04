Назван мотив нападения ветерана АТО на здание правительства Украины

Мужчина, который грозился взорвать здание украинского кабмина в Киеве, был недоволен работой чиновников и выплатами бывшим военным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Мужчина с гранатой пришел в здание правительства Украины утром 4 августа и пригрозил устроить взрыв. Он ругался матом и заявил, что ему нечего терять. Внутрь он попал через бюро пропусков.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что этого человека зовут Владимир Прохнич и он ветеран АТО. Он был ранен на войне в Донбассе.

Спецназ при его задержании не сделал ни одного выстрела. По пути к фургону силовиков кто-то обнял задержанного за плечи. О его дальнейшей судьбе информации пока нет.