Мир 30 августа 2023, 18:08 Назван лучший город мира для удаленной работы во время отпуска Барселона возглавила рейтинг городов мира для удаленной работы во время отпуска Unsplash

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Совмещающим отпуск с удаленной работой лучше всего отправиться в Барселону. В этом городе лучшее сочетание возможностей для отдыха, высокая скорость интернета, бюджетное жилье и прекрасный климат. Поэтому столица Каталонии возглавила рейтинг из 26 городов, где можно работать в отпускной период, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании IWG.

При составлении рейтинга специалисты учитывали климат, кухню, жилье, культуру, возможности для отдыха, стоимость жилья и скорость интернета. По всем этим параметрам столица Каталонии обошла остальных претендентов.

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Средняя стоимость аренды квартиры в городе составит для приезжих 1158 долларов в месяц, а за чашку кофе придется заплатить 2,68 доллара. При этом отличное сочетание моря, хорошей погоды и прекрасной космополитической атмосферы сделало Барселону лидером рейтинга.

На втором месте расположился канадский Торонто, где достаточно бюджетное жилье, а также большое количество парков. Более четверти города занимают зеленые насаждения, что позволяет работать вдали от суеты мегаполиса.

Третье место досталось Пекину. Он занял хорошие места в категориях проживание, транспортные расходы и культура. За счет 1484 музеев и галерей столица Китая незначительно уступила Нью-Йорку, а средняя стоимость аренды жилья там составила 1204 доллара в месяц.

Также в десятку вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.