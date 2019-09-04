Назван лучший фильм по комиксам

Мировая премьера ленты по мотивам комиксов DC намечена на октябрь. Рейтинг после релиза может измениться, однако сейчас «Джокер» побил все рекорды. Он превзошел «Темного рыцаря» Кристофера Нолана (рейтинг 9 баллов) и «Мстителей: Финал» братьев Руссо (рейтинг 8,6 балла).

«Джокер» расскажет историю становления одного из самых известных суперзлодеев из мира DC — комика Артура Флека. До этого момента на протяжении семи десятков лет с момента появления Джокера на страницах комиксов о его прошлом было практически ничего не известно

На главную роль в картину приглашали изначально Леонардо Ди Каприо, однако актер отказался от съемок в пользу работы с Квентином Тарантино над проектом «Однажды в… Голливуде».

На создание «Джокера» было потрачено 55 миллионов долларов.