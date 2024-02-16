Мир 16 февраля 2024, 18:39 Назван «кандидат» на место российского оружия, которого испугались в США Эксперт Стефанович: США забили тревогу и-за российского ядерного буксира «Зевс» РИА «Новости»

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Американские законодатели могли исказить разведданные, которые им предоставили, и сделать вывод, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие. Об этом РБК сообщил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Сейчас речь в первую очередь идет о ядерной энергетике для космических аппаратов, возможно, военного назначения», — сказал он.

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По мнению Стефановича, «наиболее вероятным кандидатом» на место оружия, о котором заявили США, может быть российский космический ядерный буксир «Зевс» или «нечто родственное». Комплекс можно использовать для того, чтобы с помощью электромагнитного импульса выводить из строя спутники противников и «стрелять» лазером.

Накануне Белый дом сообщил об угрозе американской национальной безопасности, связанной с созданием Россией противоспутникового оружия. После этого президент США Джо Байден поручил начать дипломатические контакты с российской стороной.

По данным американских СМИ, законодатели США провели секретный брифинг, в ходе которого обсудили якобы планы России «разместить ядерное оружие в космосе».