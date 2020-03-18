Назван худший сценарий развития эпидемии коронавируса

Коронавирус рано или поздно отступит, но есть шанс, что эпидемия станет сезонной. Если 2019-nCoV будет возвращаться каждый год, это будет катастрофа.

«При заболевании новым типом коронавируса высока смертность среди пожилых людей. Среди тех, кому больше 80 лет, смертность составляет 16-17%. И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема», — рассказал РИА «Новости» японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро.

Собеседник подчеркнул, что коронавирус для молодых людей серьезной опасности не представляет, а для пожилых разгул инфекции — это смертельная опасность. Акихиро отметил, что рекомендовать только людям в возрасте избегать мест массового скопления людей — это ошибка. Молодые могут принести вирус в семью даже не подозревая об этом. Правило изоляции должно распространяться на всех членов семьи.

Коронавирус пошел в атаку на человечество в конце 2019 года. Первыми заразились жители китайского Уханя. После этого вирус распространился по всему миру. По последним данным, от COVID-19 уже умерли около восьми тысяч человек. Заразились 198 тысяч человек. В России инфекция поразила 114 сограждан. 18 марта из-за пандемии РФ закроет свои границы для иностранцев.