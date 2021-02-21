Назван худший сценарий экономического развития Украины

Эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом. Экономисты предрекают трудности, если страна не будет сотрудничать с МВФ.

Ранее миссия МВФ в стране завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка. В заявлении постпреда МВФ на Украине, опубликованном неделю назад, говорилось, что миссия фонда закончила работу в стране без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс, написало РИА «Новости» со ссылкой на «Апостроф».

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть сейчас запас прочности до лета. Он заявил, что ближайшие пару месяцев как-то можно будет прожить.

Солидарен с ним старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, Украина может получить деньги от фонда, если выполнит все договоренности. Тогда летом МВФ сможет снова дать стране какие-то средства. Без такой помощи, по его мнению, все будет довольно плохо: продолжат процветать коррупция, олигархия и карманное правосудие.

«А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», — с сожалением заявил экономист.

Он считает, что при сохранении нынешней коррупционной ситуации в Украину не придут инвестиции, а займы в следующие разы придется брать под более высокие проценты. Все это, по мнению эксперта, приведет к росту госдолга.

Нежелание сотрудничать с МВФ грозит Украине худшим сценарием. Тогда сократятся инвестиции, появятся трудности с покрытием дефицита бюджета и вырастет обслуживание госдолга, снизятся резервы, заключил Иосуб. Экономисты дополнили, что такое развитие событий возможно уже к следующему году.