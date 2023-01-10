Мир 10 января 2023, 21:52 Назван город с самыми сильными пробками на дорогах INRIX: Лондон в 2022 году лидирует в рейтинге городов с самыми большими пробками на дороге Unsplash

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Столица Великобритании уже второй год подряд занимает лидирующую позицию в рейтинге городов с самыми большими автомобильными пробками на дорогах. Лондонские водители в среднем за прошедший год провели в пробках по 156 часов, такие данные предоставила международная компания INRIX в ежегодном докладе «Оценка ситуации с транспортом в мире в 2022 году».

Также аналитики подсчитали, что в среднем столичные водители в Великобритании потратили около 1,4 тысячи фунтов стерлингов из-за потери времени в пробках.

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«Заторы на дорогах возникают, когда спрос на проезд по проезжей части превышает предложение проезжей части. По мере увеличения автомобильного трафика водители, грузчики и водители автобусов теряют время и непродуктивно расходуют топливо», — говорится в докладе.

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В топ-5 городов с самыми загруженными дорогами вошли также Чикаго, Париж, Бостон и Нью-Йорк. Берлин занял 36-е место, Рим — 13-е, Вашингтон на 20-м месте. Москва не вошла в рейтинг INRIX в 2022 году. В 2018 году российская столица занимала в списке первое место.