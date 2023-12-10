Мир 10 декабря 2023, 07:37 Назван главный страх Европы из-за прихода к власти Трампа NYT назвала главный страх Европы из-за прихода к власти Трампа в США Флаг Евросоюза / РИА «Новости»

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Страны Евросоюза опасаются, что бывший американский президент Дональд Трамп в случае переизбрания отвернется от Европы и развалит военно-политический блок НАТО. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на европейских дипломатов.

Будучи президентом США, Трамп неоднократно угрожал выходом из блока. Но сейчас, стремясь вернуться в Овальный кабинет Белого дома, он не говорит о своих намерениях. При этом на сайте, где размещена информация о его предвыборной кампании, отмечается, что необходимо переоценить «цели и миссии НАТО». Такая расплывчатая формулировка вызывает беспокойство в Европе, подчеркивает NYT.

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По словам бывшего главкома Вооруженных сил НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, возвращение Трампа может означать отказ от поддержки Украины, а также сворачивание участия США в НАТО.

С политикой экс-президента в отношении Киева согласен и его сын — Трамп-младший. Он считает, что нет смысла поддерживать проигрывающую в конфликте сторону.