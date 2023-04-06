Мир 06 апреля 2023, 05:08 Назван главный просчет США в отношениях с Россией The Hill: США рискуют потерять господство из-за желания противостоять России на Украине Unsplash

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Решение США противостоять России в украинском конфликте может грозить Вашингтону потерей мирового господства. Основные просчеты американских властей назвал колумнист Брахма Чилани в статье для издания The Hill.

По мнению обозревателя, власти США тратят ресурсы на «прокси-войну» в Украине и рискуют оказаться в ситуации «два на один» на фоне недавнего сближения России и Китая. Он отметил, что такая ситуация подорвет устойчивость доллара как мировой валюты и поставит под угрозу гегемонию Штатов.

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«На самом деле, чем дольше идет конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух тектонических процессов: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада, председатель КНР Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — пояснил Чиллани.

Он добавил, что США следует решать проблему стратегического перенапряжения, а не вмешиваться в европейскую безопасность и усугублять ее.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты не помогают Украине наносить удары по российским территориям. Однако Вашингтон продолжает предоставлять возможность киевскому режиму атаковать Россию.