06 апреля 2023, 05:08
Назван главный просчет США в отношениях с Россией
The Hill: США рискуют потерять господство из-за желания противостоять России на Украине
Решение США противостоять России в украинском конфликте может грозить Вашингтону потерей мирового господства. Основные просчеты американских властей назвал колумнист Брахма Чилани в статье для издания The Hill.
По мнению обозревателя, власти США тратят ресурсы на «прокси-войну» в Украине и рискуют оказаться в ситуации «два на один» на фоне недавнего сближения России и Китая. Он отметил, что такая ситуация подорвет устойчивость доллара как мировой валюты и поставит под угрозу гегемонию Штатов.
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«На самом деле, чем дольше идет конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух тектонических процессов: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада, председатель КНР Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — пояснил Чиллани.
Он добавил, что США следует решать проблему стратегического перенапряжения, а не вмешиваться в европейскую безопасность и усугублять ее.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты не помогают Украине наносить удары по российским территориям. Однако Вашингтон продолжает предоставлять возможность киевскому режиму атаковать Россию.
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