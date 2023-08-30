Мир 30 августа 2023, 14:58 Назван главный подозреваемый в подрыве «Северных потоков» Le Figaro: в подрыве «Северных потоков» Украина стала главным подозреваемым РИА «Новости»

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Украина получила статус главного подозреваемого в деле о подрыве газопроводов «Северный поток». На это указали в материале французского издания Le Figaro.

Авторы статьи отметили, что после совместного расследования Der Spiegel и ZDF именно украинскую сторону заподозрила в прямой причастности к взрывам.

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«Следователи из Германии с полной уверенностью говорят о том, что взрыва осуществили с помощью яхты Andromeda, арендованной в городе Варнемюнде 6 сентября. На борту нашли остаточные следы октогена, который применяют для взрывов под водой», — сказано в сообщении.

Яхту арендовало турагентство Feeria Lwowa из Польши, владельцем которой является проживающая в Киеве Наталья А. Также в одном из членов экипажа опознали украинца, военнослужащего 93-й бригады ВСУ Валерия К.

По данным расследователей, подрывники выполняли непосредственный приказ главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

«Некоторые западные страны были в курсе планов Украины на „Северные потоки“. Вероятно, ее пытались отговорить от взрывов», — добавили журналисты.

Немецкий канцлер ОлаФ Шольц ранее предложил провести в Германии суд по взрывам на газопроводах, пообещав не делать скидку никому, писал RT.