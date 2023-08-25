Мир 25 августа 2023, 07:50 Назван главный парадокс развития Германии, который привел к ее разрыву с Россией Сенатор Пушков: Германия обслуживает рушащийся либеральный миропорядок Unsplash

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Главное предназначение и главный парадокс развития Германии состоит в том, что в ХХI веке она обслуживает «рушащийся глобальный либеральный миропорядок». На это указал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Именно к этой функции давно готовили ее политическую элиту Соединенные Штаты, старательно вытравливая из немецкого мышления все, что способно помешать этой задаче», — заметил политик.

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Он напомнил, что после падения Берлинской стены Германия, как ни парадоксально, стала менее суверенной, и сделалась «витриной глобального либерализма». На смену национальных интересов пришли идеологические установки. В итоге ФРГ лишилась собственных интересов и «национального содержания».

Пушков отметил: из-за того, что вектор движения Германии «обращен в прошлое», к поддержанию Рах Аmericana, она вступает в конфликт с новым многополярным миром. Один из итогов — «большой разрыв» с Россией в политической и энергетической сферах.

Сенатор констатировал, что Германия принесла «особые отношения» с Россией в жертву подчинению Соединенным Штатам, а мнение отдельных лидеров бизнес-кругов, которые пытаются указать на ошибочность этого курса, отвергают с порога.