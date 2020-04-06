Назван фактор, повлияющий на восстановление ЕС после эпидемии

«Политические элиты Германии страдают дефицитом геополитической субъектности, среди них нет политика, подобного экс-канцлеру Герхарду Шредеру, который мог бы потянуть такой проект», — сказала депутат, подчеркнув, что укрепление Евросоюза носит политический характер, и нужна воля, чтобы восстановить экономику пострадавших стран.

Панина напомнила, что после Второй мировой войны для США план Маршалла стал инструментом достижения экономических и политических целей.

Сегодня Германия зависит от США и евроатлантических связей. Но американцам подобный план больше не нужен.

При этом США, по мнению политика, подобный план Маршалла не нужен.

План Маршалла был принят в 1948 году — он предполагал помощь европейской экономике, разрушенной войной, на миллиарды долларов.