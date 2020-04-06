    06 апреля 2020, 01:15

    Назван фактор, повлияющий на восстановление ЕС после эпидемии

    Наталья Жуковская

    Евросоюз сможет восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, если проявит политическую волю. С таким заявлением выступила в интервью РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
    Назван фактор, повлияющий на восстановление ЕС после эпидемии

    «Политические элиты Германии страдают дефицитом геополитической субъектности, среди них нет политика, подобного экс-канцлеру Герхарду Шредеру, который мог бы потянуть такой проект», — сказала депутат, подчеркнув, что укрепление Евросоюза носит политический характер, и нужна воля, чтобы восстановить экономику пострадавших стран.

    Панина напомнила, что после Второй мировой войны для США план Маршалла стал инструментом достижения экономических и политических целей.

    Сегодня Германия зависит от США и евроатлантических связей. Но американцам подобный план больше не нужен.

    При этом США, по мнению политика, подобный план Маршалла не нужен.

    План Маршалла был принят в 1948 году — он предполагал помощь европейской экономике, разрушенной войной, на миллиарды долларов.