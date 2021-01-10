Назван фактор, который увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза

«Пациенты всех возрастов с сердечной недостаточностью должны считаться группой высокого риска», — заявил кардиолог и ведущий автор исследования из North Bristol NHS Trust и Bristol Heart Institute Амардип Дастидар. Он подчеркнул, что людям с проблемами с сердцем жизненно необходимы маски и социальная дистанция.

Ученые изучили пациентов с острой сердечной недостаточностью во время пандемии и смертность в течение месяца. Они следили за 283 пациентами с этой болезнью, которые заразились коронавирусом и попали в больницу в Северном Бристоле. Около 11% людей в группе умерли до пандемии. С приходом коронавируса смертность подскочила до 21%.

«Это может указывать напрямую на взаимодействие или предрасположенность к худшим исходам для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенным ковидом», — подчеркнул Дастидар.

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