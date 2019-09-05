Назван ежедневный доход самой высокооплачиваемой британской модели

Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Подробнее

За последние 12 месяцев Делевинь практически удвоила сумму своего годового заработка. В 2017-м она получила 12 миллионов фунтов стерлингов.

Ежедневно на счет 27-летней британской модели поступает около 60 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей). Такие доходы приносит знаменитости собственная компания Cara & Co, занимающаяся ее продвижением.

Таким образом, Делевинь удалось обогнать в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей Кейт Мосс и Роузи Хантингтон-Уайтли. Заработок Кейт Мосс составил девять миллионов фунтов стерлингов, а Роузи Хантингтон-Уайтли — восемь миллионов фунтов стерлингов.