Ситуацию на Запорожской АЭС назвали исключительно тревожной

В районе Запорожской АЭС сложилась исключительно тревожная ситуация, которая может привести к техногенной катастрофе. Об этом предупредил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

По словам дипломата, вечером 5 августа украинские военные обстреляли Запорожскую АЭC из артиллерии крупного калибра.

«Снаряды попали в объект, с которого ведется распределение электрической энергии на станцию, что чревато ее обесточиванием. В районе обстрела возник пожар, поскольку повреждены трубопроводы. Помимо этого, украинские вооруженные силы обстреляли в это же время город Энергодар», — сообщил Вишневецкий. Его слова привел ТАСС.

Попавший под огонь населенный пункт находится в нескольких километрах от Запорожской АЭС. В Энергодаре проживают работники станции. Как отметил замдиректора департамента, последствия обстрелов пока не известны.

«Ситуация исключительно тревожная, чреватая техногенной катастрофой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Эта катастрофа, если авария там произойдет, будет сродни чернобыльской», — заявил дипломат.

Он добавил, что ремонтные бригады пока не могут выехать на место из-за вероятности повторения артиллерийского обстрела. О ситуации на Запорожской АЭС Вишневецкий рассказал на конференции в ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.