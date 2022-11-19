19 ноября 2022, 07:42
Назвали главный страх Украины в конфликте с Россией
The National Interest: Украина боится сделки России и США после выборов в 2024 году
Украина боится, что, после выборов в 2024 году, к власти в Соединенных Штатах может прийти сторонник переговоров с Россией. Об этом рассказали в статье журнала The National Interest.
«Великие державы часто торгуются и договариваются, а „валютой“ нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка», — говорится в материале.
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В издании отметили, что Украина также боится лишиться западной поддержки из-за умелых действий России.
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До этого в The New York Times заявили, что разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживающими его странами Запада. Он назвал это редким примером публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая США.
Обломки украинских ракет упали на территории Польши 15 ноября. В российском дипломатическом корпусе заявили, что украинские власти своими действиями пытаются спровоцировать прямой конфликт России и НАТО.
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Выборы президента США
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