В Китае три дня не выходит на связь управляющий недвижимостью Рен Чжицян. До своего исчезновения он раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпина и назвал его клоуном за слова о борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на друзей пропавшего бизнесмена.

Многие из наших друзей ищут его. Рен Чжицян — публичный человек, и о его исчезновении широко известно. Органы, ответственные за это, должны сделать разумное и юридическое разъяснение как можно скорее Ван Ин подруга пропавшего.

По словам друзей бизнесмена, они пытаются с ним связаться с 12 марта, но не могут. По словам агентства, Чжицяну звонили и из редакции, но он также не взял трубку. В полиции Пекина его исчезновение пока не комментировали.

За несколько недель до своего исчезновения Чжицян раскритиковал выступления председателя КНР Си Цзиньпина. Он назвал его «клоуном» за слова об усилиях, которое правительство страны направило на борьбу с распространением коронавируса.

Агентство выяснило, что пропавший раньше состоял в правящей Коммунистической партии Китая. До своего исчезновения он работал топ-менеджером в компании-застройщике Huayuan Real Estate Group — ее деятельность контролирует государство.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 года. Первые заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. Оттуда инфекция начала распространяться по всему миру. В результате ВОЗ объявила пандемию нового заболевания. По последним данным, случаи заражения зафиксировали в более чем 120 странах.