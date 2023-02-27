Мир 27 февраля 2023, 14:19 Назначение дочери Ким Чен Ына его наследницей посчитали преждевременным в Сеуле

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Министр по делам объединения двух Корей Квон Ен Се в интервью радиостанции CBS прокомментировал новость о назначении дочери северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чжу Э его наследницей.

По его словам, такие выводы делать пока преждевременно.

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«Даже если Северная Корея начнет свой план преемственности сейчас, остается вопрос о том, сможет ли она возглавить северокорейский режим», — процитировал сайт newizv.ru Квон Ен Се.

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Он обратил внимание на то, что в КНДР более патриархальное общество, чем в Южной Корее.