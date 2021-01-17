Назначена дата саммита G7 с участием Индии, Австралии и Южной Кореи

Саммит стран «большой семерки» (G7) пройдет с 11 по 13 июня в Великобритании. Гостями мероприятия станут главы Австралии, Индии и Южной Кореи.

Руководители стран — участниц G7 и приглашенные гости соберутся в курортном городке Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юге Англии. Об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщила газета The Independent.

Ожидается, что главы государств обсудят меры по борьбе с COVID-19, глобальным потеплением, а также обеспечение доступа жителей к открытой торговле, технологическим достижениям и научным открытиям.

Джонсон намерен использовать G7 «для активизации сотрудничества между демократическими и технологически продвинутыми странами мира». За одним столом соберутся представители 10 государств, которые «представляют более 60% населения, живущего в демократических странах», заявила пресс-служба его правительства.

В G7 входят Великобритания, Франция, США, Германия, Италия, Канада и Япония. До 2014 года в объединение входила Россия, оно называлось «большой восьмеркой». После присоединения Крыма западные страны стали проводить встречи без участия России.