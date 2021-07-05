Назначена дата инаугурации Башара Асада

Инаугурация Башара Асада, который вновь победил на президентских выборах в Сирии, назначена на 17 июля. После торжественной церемонии сформируется и новый кабинет министров, написало РИА ФАН.

Избранному лидеру предстоит определиться с задачами по руководству страны. Министр промышленности арабской республики Зияд Саббаг уверен, что Башар Асад, в первую очередь, возьмет курс по восстановлению сельского хозяйства и промышленности, сообщил сайт ИА Nation News.

Саббаг отметил, что в Сирии всегда большое значение придавали сельскохозяйственному сектору экономики. Он, как и промышленность, и сейчас будет в приоритете.

Напомним, что выборы президента в Сирии прошли 26 мая. За Асада проголосовали 95,1% избирателей.