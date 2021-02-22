Назначен новый посол Киргизии в России

Новым послом Киргизии в России назначена Гульнара-Клара Самат. Указ об этом подписал киргизский президент Садыр Жапаров, сообщили на сайте главы республики.

Гульнара-Клара Самат, назначенная чрезвычайным и полномочным послом Киргизии в России, уже имеет опыт дипломатической работы. С 2005 по 2006 год она занимала пост советника посольства в РФ, в период с 2007 по 2008 год она возглавляла киргизский ЦИК. Аликбек Джекшенкулов, прежде занимавший должность посла Киргизии, покинул пост прошлой осенью.

Киргизский президент Садыр Жапаров ранее выступил против изменения статуса русского языка в республике. Жапаров написал об этом в своей статье, вышедшей в газете «Слово Кыргызстана» под заголовком «Союзнические узы». Он подчеркнул, что русский язык в Киргизии обладает не только официальным статусом, но и является языком межнационального общения.

Ранее сообщалось, что в Москве прививки от коронавируса сделали сотрудники посольств 12 стран, в том числе Киргизии. Интерес к вакцинации также проявили дипломатические миссии Кубы и Эфиопии.