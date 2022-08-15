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    15 августа 2022, 07:13

    Назло талибам. Экс-президент Афганистана спустя год объяснил побег из страны

    Экс-президент Афганистана объяснил побег из страны нежеланием доставлять удовольствие талибам

    Екатерина Виславская

    Бывший президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы не признавать легитимность власти боевиков «Талибана»*. Об этом он рассказал в интервью CNN.

    «Я не хотел доставлять талибам* и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства», — объяснил он.

    По словам Ашрафа Гани, в Афганистане готовили заговор против него. Служба безопасности сообщила ему, что у ворот президентского дворца уже находились боевики. Он заявил, что пытался договориться о мирной передаче власти.

    Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла 15 августа 2021 года подтвердил, что президент покинул страну. Позднее Ашраф Гани выпустил видеообращение, в котором пообещал вернуться, сообщил RT.

    Талибы* вошли в Кабул 15 августа 2021 года и захватили власть. В сентябре временное правительство Афганистана возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Во время правления «Талибана»* он был министром иностранных дел. Независимые эксперты ООН призвали обратить внимание на нарушение прав человека в Афганистане.

    * «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.