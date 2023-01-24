Мир 24 января 2023, 07:42 Назарбаева выписали из больницы в Астане после проведенной операции на сердце Экс-президента Казахстана Назарбаева после операции выписали из больницы домой Пресс-служба Кремля

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Медики выписали домой первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из Национального научного кардиохирургического центра в Астане после того, как на прошлой неделе сделали ему операцию на сердце. Об этом сообщили в медучреждении ТАСС.

«Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния», — сообщили в кардиохирургическом центре.

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Пресс-секретарь бывшего лидера страны Айдос Укибай ранее рассказал, что Назарбаев 20 января успешно перенес операцию на сердце. Тогда же директор по хирургии кардиохирургического центра Юрий Пя уточнил, что политику провели плановую лечебно-диагностическую процедуру.

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Назарбаеву 82 года. Он занимал должность главы государства с 1991-го по март 2019 года. Действующим президентом Казахстана является Касым-Жомарт Токаев. Ранее в январе 2023 года Назарбаева лишили титула елбасы (почетного сенатора) страны.