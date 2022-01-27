Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе Казахстана

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали поправки в закон, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Прямая трансляция заседания велась на сайте палаты.

По заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, полномочия председателя АНК и председателя Совбеза перейдут президенту страны. При этом в законе об Ассамблее пожизненное право первого президента Казахстана возглавлять ее исключено, аналогичная ситуация — и относительно Совбеза.

В парламенте ведутся обсуждения дополнений и изменений конституционных законов, которые сохранят Назарбаеву право быть членом Конституционного совета республики и выступать в парламенте и правительстве.

Назарбаев возглавлял страну с начала 1990-х, он сложил свои полномочия 20 марта 2019 года, но при этом сохранил за собой посты главы Ассамблеи народа Казахстана, главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан».

В апреле 2021 года он решил оставить пост председателя АНК и передать полномочия действующему главе республики Касым-Жомарту Токаеву. Кроме того, 5 января 2022 года Назарбаев передал полномочия председателя Совета безопасности Токаеву. Это произошло в период массовых беспорядков в стране.