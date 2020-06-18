Назарбаев заразился коронавирусом

У экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили COVID-19. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации — прим. ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — написал он в Twitter.

Укибай заявил, что политик сейчас работает дистанционно. Состояние бывшего главы государства не дает поводов для беспокойства.

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990-го по 2019 год. В прошлом году он ушел в отставку, но по-прежнему является руководителем Совета безопасности страны и председателем правящей партии «Нур Отан». Кроме того, политик входит в Конституционный совет государства.

Ранее действующий президент Касым-Жомарт Токаев рассказал в Тwittеr о ситуации с коронавирусом в Казахстане. По его словам, многие жители страны не соблюдают карантинные меры. Из-за этого эпидемиологическая ситуация в Казахстане не очень хорошая. Однако правительство держит все под контролем и 18 июня должно объявить новые меры. Среди них — расширение тестирования.

По последнем данным, в республике выявили свыше 15,5 тысячи случаев коронавируса. Более 9,7 тысячи больных выздоровели, 88 человек умерли. Об этом написало РИА «Новости». При этом недавно там стали отдельно считать заболевших и бессимптомников. Последних в государстве более шести тысяч.

В среду, 17 июня, стало известно, что COVID-19 подтвердился у спикера нижней палаты парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.