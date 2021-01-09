Назарбаев выступил против переименований в его честь

Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву не нравится, что в стране все переименовывают в его честь. Он всегда был против подобных предложений.

«Пока я находился на посту президента, я всегда был против и категорически запрещал. В каждый День независимости, в каждый мой день рождения поступало предложение дать мое имя какой-то улице, школе и так далее. Как можно школу Абая, которую я окончил, переименовать с Абая на мое имя? Это абсолютно неправильно, я это запрещал, вы это знаете», — заявил Назарбаев в эфире телеканала «Хабар».

Собеседник добавил, что ему эти переименования не нужны, и попросил не увлекаться ими. По словам Назарбаева, он был не против своего имени в названии только в случае с университетом, который он основал.

«Это единственное, когда я дал согласие, если я неправильно сделал и грешен, признаюсь, сознаюсь. В остальном все происходит вне моего согласия», — добавил Назарбаев.

В марте 2019 года, после ухода Назарбаева с поста президента Казахстана, столицу республики Астану переименовали в его честь. Теперь город называется Нур‐Султан. Соответствующую поправку внесли в Конституцию Казахстана.