Назарбаев впервые рассказал о попытке спасти погибшего внука

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые высказался о смерти своего внука Айсултана. О нем Назарбаев рассказал во время съемок документального фильма.

Экс-президент Казахстана отметил, что от трех дочерей у него есть прекрасные внуки.

«К сожалению, в этом году одного внука потеряли мы, который был очень похож на меня», — рассказал Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету», который был показан в пятницу в эфире республиканского телеканала «Хабар». Экс-президент Казахстана также заявил, что сильно сожалеет об этой утрате.

«Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне, вроде выходил и снова возвращался к этому [к наркозависимости]», — рассказал Назарбаев.

СМИ сообщили, что Айсултан умер в 29 лет в ночь на 16 августа в Лондоне. Причина его смерти, предположительно, остановка сердца. Позже смерть молодого человека подтвердила его мать, бывший председатель сената страны Дарига Назарбаева. Деталей смерти сына она не раскрыла.