19 марта 2023, 10:04
Назарбаев впервые появился на публике после операции
Первый президент Казахстана Назарбаев впервые появился на публике после операции
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщило издание Informburo.kz.
Политик посетил участок № 393 в Астане, проголосовав на выборах в мажилис. Кроме того, он поздравил жителей страны с наступающей весной.
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«Пусть праздник Наурыз принесет тепло и весеннюю радость нашему народу. Желаю каждой семье всего хорошего и благополучия», — сказал бывший президент.
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Ранее стало известно, что 82-летнего Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце, которая прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.
Кардиолог Юрий Пя объяснял, что бывший президент перенес хирургическое вмешательство в плановом порядке, проблем со здоровьем у него нет.
Назарбаев занимал пост президента Казахстана с конца 1991 года по март 2019 года.
Казахстан
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