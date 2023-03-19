Мир 19 марта 2023, 10:04 Назарбаев впервые появился на публике после операции Первый президент Казахстана Назарбаев впервые появился на публике после операции

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщило издание Informburo.kz.

Политик посетил участок № 393 в Астане, проголосовав на выборах в мажилис. Кроме того, он поздравил жителей страны с наступающей весной.

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«Пусть праздник Наурыз принесет тепло и весеннюю радость нашему народу. Желаю каждой семье всего хорошего и благополучия», — сказал бывший президент.

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Ранее стало известно, что 82-летнего Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце, которая прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.

Кардиолог Юрий Пя объяснял, что бывший президент перенес хирургическое вмешательство в плановом порядке, проблем со здоровьем у него нет.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана с конца 1991 года по март 2019 года.