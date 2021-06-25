Назарбаев вакцинировался «Спутником V»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.

Данная доза медицинского препарата произведена на Карагандинском фармацевтическом заводе.

После вакцинации лидер обратился к населению с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и вакцинироваться, отметил сайт телеканала «Звезда».

«Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья», — заявил Назарбаев.

По его словам, всем вместе нужно пережить это сложное время.

В Казахстане вакцинировались около трех миллионов человек.

Назарбаеву 6 июля исполнится 81 год. Вакцинация от коронавируса для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями стартовала в республике в апреле. Первый президент страны переболел ковидом в июне 2020 года. Он самоизолировался и продолжил работать дистанционно.