«Назарбаев уехал». Протестующие в Актау заявили о прекращении митингов

Участники митингов в Актау заявили, что прекращают выступления, потому что добились того, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совбеза страны. Теперь они собрались расходиться по домам.

«Назарбаев уехал, мы добились того, что хотели», — заявили протестующие в своем видеообращении.

По их мнению, теперь выступления на улицах могут быть прекращены. Запись их короткого обращения опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу заявил, что с 5 января займет пост председателя Совета безопасности, который раньше занимал Назарбаев. Помимо этого, он заявил, что в ситуации с протестами намерен действовать максимально жестко. Накануне на всей территории республики было введено чрезвычайное положение.

В четверг в Алма-Ату прилетел первый борт с российскими военнослужащими. Они прибыли в страну в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.