Назарбаев предложил устроить переговоры Путина и Зеленского

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил устроить двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Киев уже дал свое согласие на проведение переговоров.

По словам Назарбаева, 11 ноября он поговорил с российским лидером о вопросе урегулирования ситуации на линии разграничения Украины и Донбасса, а также поднимал тему встречи тет-а-тет.

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«Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему… Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», — цитирует «Интерфакс» бывшего президента Казахстана.

Назарбаев добавил, что сейчас наступил подходящий момент для переговоров сторон. Украинского лидера поддерживает население страны и он способен «проявить волю и решить этот вопрос».

«Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим <...> Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир», — сказал первый президент на конференции по международной политике, проходящей в Нур-Султане.

Он отметил, что готов предложить Казахстан в качестве нейтральной территории для проведения переговоров, если такая понадобится сторонам.

В конце октября Назарбаев и Зеленский встречались в Токио на торжественной церемонии восшествия на трон нового императора Японии Нарухито. В рамках визита они обсуждали вопрос ситуации в Донбассе и Крым. Тогда первый президент Казахстана заявил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.