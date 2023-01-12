Важное 12 января 2023, 10:37 Назарбаев потерял статус почетного сенатора Казахстана Конституционный суд Казахстан лишил экс-президента Назарбаева статуса сенатора Пресс-служба Кремля

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Конституционный суд Казахстана лишил бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева титула елбасы, то есть почетного сенатора. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на постановление суда.

«В Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона „О первом президенте республики Казахстан — Елбасы“ в действующем праве республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу», — сказано в официальном сообщении.

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Титул елбасы давал политику пожизненные привилегии и гарантии, а также провозглашал его лидером нации. Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с середины 1990-х и до 2019 года. Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

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Ранее генпрокурор республики Берик Асылов заявил, что подготовка к массовым беспорядкам в январе 2022 года шла не менее 12 месяцев. По его словам, операция по смещению высшего руководства Казахстана тщательно планировалась.