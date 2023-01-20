Важное 20 января 2023, 08:48 Назарбаев попал в больницу из-за проблем с сердцем — СМИ Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован в связи с плановой операцией Пресс-служба Кремля

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оказался в больнице. Его госпитализировали для проведения операции на сердце. Об этом сообщило КазТАГ со ссылкой медиаменеджера из Казахстана Александра Аксютица.

По словам медиаменеджера, экс-президента доставили в одну из больниц Астаны. Там врачи проводят ему комплексное обследование сердца.

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«Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство», — добавил Аксютиц, ссылаясь на собственные источники.

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Официальной информации по этому поводу пока нет. Нурсултану Назарбаеву 82 года. Он с декабря 1991 года по март 2019 года был президентом Казахстана. Действующим главой государства является Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в январе Назарбаев лишился титула елбасы, то есть почетного сенатора, такое решение принял Конституционный суд Казахстана. Этот титул провозглашал его лидером нации, а также давал пожизненные гарантии и привилегии.