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    11 декабря 2021, 19:24

    Назарбаев перечислил причины распада СССР

    Ольга Назаркина

    Одной из причин, по которым распался СССР, стало то, что когда социалистическая система уже изживала свои ресурсы, руководство экономического блока не заметило эту проблему вовремя и не изменило управление. Об этом заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Назарбаев перечислил причины распада СССР

    «Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

    В качестве примера он указал на Китай. Этой стране, по его словам, удалось перестроить экономику нужным образом.

    Помимо этого, по мнению Назарбаева, к концу существования Советского Союза у элит был недостаток политической воли. Также на ситуацию повлияли волнения в Прибалтике и объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года, отметил он. По словам экс-лидера Казахстана, это послужило сигналом для остальных республик СССР.

    Прекращение существования Советского Союза было констатировано 8 декабря 1991 года. В этот день в Беловежской Пуще Белоруссия, Россия и Украина подписали соглашение о создании СНГ.