Назарбаев перечислил причины распада СССР

Одной из причин, по которым распался СССР, стало то, что когда социалистическая система уже изживала свои ресурсы, руководство экономического блока не заметило эту проблему вовремя и не изменило управление. Об этом заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

В качестве примера он указал на Китай. Этой стране, по его словам, удалось перестроить экономику нужным образом.

Помимо этого, по мнению Назарбаева, к концу существования Советского Союза у элит был недостаток политической воли. Также на ситуацию повлияли волнения в Прибалтике и объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года, отметил он. По словам экс-лидера Казахстана, это послужило сигналом для остальных республик СССР.

Прекращение существования Советского Союза было констатировано 8 декабря 1991 года. В этот день в Беловежской Пуще Белоруссия, Россия и Украина подписали соглашение о создании СНГ.