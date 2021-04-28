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    28 апреля 2021, 14:42

    Назарбаев отказался от права возглавлять Ассамблею народа Казахстана

    Арина Бобкова

    Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил передать право возглавить Ассамблею народа Казахстана (АНК) действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил ТАСС.

    Назарбаев отказался от права возглавлять Ассамблею народа Казахстана

    «Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплен за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву», — заявил Назарбаев.

    Токаев согласился на решение Назарбаева и предложил тому стать почетным председателем ассамблеи. Глава Казахстана заявил, что звание почетного председателя по праву принадлежит бывшему президенту в силу его исторических заслуг перед народом и государством.

    «Уверен, все члены ассамблеи поддержат данное предложение», — резюмировал действующий президент.

    Ранее Токаев уволил главу национальной компании «КазАвтоЖол» Улана Алипова. Причиной тому стало качество дорог в стране.