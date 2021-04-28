Назарбаев отказался от права возглавлять Ассамблею народа Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил передать право возглавить Ассамблею народа Казахстана (АНК) действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил ТАСС.

«Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплен за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву», — заявил Назарбаев.

Токаев согласился на решение Назарбаева и предложил тому стать почетным председателем ассамблеи. Глава Казахстана заявил, что звание почетного председателя по праву принадлежит бывшему президенту в силу его исторических заслуг перед народом и государством.

«Уверен, все члены ассамблеи поддержат данное предложение», — резюмировал действующий президент.

Ранее Токаев уволил главу национальной компании «КазАвтоЖол» Улана Алипова. Причиной тому стало качество дорог в стране.