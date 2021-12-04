Назарбаев объяснил непризнание Крыма российским в 2014 году

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему не признал присоединение Крыма к России по итогам референдума 2014 года. Он рассказал об этом в фильме «Казах. История золотого человека», основанном на интервью Оливеру Стоуну.

«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать [Южную] Осетию, Абхазию. Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали», — объяснил Назарбаев, слова которого привелТАСС.

Бывший президент напомнил, что не поддержал и Украину в этой ситуации.

«Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве», — отметил он.

Назарбаев добавил, что любит Украину, где он учился в ПТУ. По его словам, он переживает за то, что происходит в бывшей союзной республике.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко «на словах» признал Крым российским. В недавнем интервью он сказал, что полуостров является частью РФ и де-факто, и де-юре. Белорусский лидер не уточнил, собирается ли оформить свою позицию юридически. При этом он заявил, что планирует посетить полуостров вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, этого достаточно для признания.