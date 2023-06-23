Мир 23 июня 2023, 23:42 Навыки российских военных отметили в США CBS News: ВСУ при контрнаступлении удивились жесткому сопротивлению ВС России РИА «Новости»

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Украинские военные признают, что оттеснить бойцов ВС России в ходе контрнаступления «очень сложно», поскольку в российской армии умеют вести боевые действия. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CBS News.

Телеканал приводит слова украинского военного. Боец ВСУ отметил, что организованная российской армией защита внушительная. Также украинских солдат отметил, что бойцы ВС России определенно «знают, как сражаться».

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Оттеснить российских военных «очень сложно». В ВСУ, как признался еще один украинский боец, «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».

При этом чиновники в США, по данным телеканала, оценивают контрнаступление ВСУ как «медленное и неравномерное».

Журналисты немецкой газеты Bild также отметили «вялость» и «медлительность» контрнаступления ВСУ. По их предположениям, это связано с нехваткой средств противовоздушной обороны и авиации. Именно этих типов вооружений от стран Запада требовал украинский лидер Владимир Зеленский в последние месяцы.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что российские военные выстраивали оборону в то время, как Киев уговаривал Запад дать ему оружие. Он отметил, что от украинского контрнаступления не стоит ждать экшена, в реальности все происходит не так, как в голливудском блокбастере.