Сильные дожди привели к наводнению в Сиднее

Обрушившиеся на Сидней проливные дожди привели к прорыву плотин. Вырвавшиеся на свободу реки затопили несколько сотен частных домов на окраинах крупнейшего города Австралии. Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели эвакуировали тысячу человек из автомобилей на затопленных дорогах и ушедших под воду домов.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перотте объявил, что предупреждение о предстоящей эвакуации получили уже 50 тысяч жителей.

«Наводнение далеко от завершения. Поэтому расслабляться рано. Призываю всех жителей к осторожности, особенно во время проезда по нашим дорогам», — заявил он.

По данным синоптиков, за сутки в некоторых частях штата выпало более 20 сантиметров осадков, что составляет только 17% от среднегодовых значений. Это не первое крупное наводнение в этой части Австралии. Такой же приход большой воды территория пережила полтора года назад.