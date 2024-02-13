13 февраля 2024, 09:39
Наводнения зафиксировали в Анталье из-за проливных дождей
Ekonomim: в Анталье произошли наводнения из-за ливней
Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье, сообщило местное издание Ekonomim. По информации газеты, из-за последствий сильных осадков перемещаться по дорогам стало затруднительно, а в некоторых кварталах в сельской местности оказались подтоплены дома.
Кроме того, ливень оказал влияние и на работу транспорта — в некоторых районах сообщение пришлось приостановить.
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В канцелярии губернатора Антальи предупредили, что в городе пока сохраняются неблагоприятные погодные условия. На фоне этого власти приняли решение 13 февраля приостановить обучение в пяти центральных районах Аксу, Дешемеалты, Кепез, Коньяалты и Муратпаша.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало прогноз, по которому 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Повышение температуры эксперты связали с природным явлением Эль-Ниньо. Так называют колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
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