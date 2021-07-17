Наводнение в Германии унесло жизни более 90 человек

На западе Германии, в районе Арвайлер, погибли более 90 человек из-за наводнения. Пострадали в результате стихийного бедствия около 618 жителей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию в Кобленце.

«В результате катастрофы в районе Арвайлер по состоянию дел на настоящий момент погибли более 90 человек. Есть опасения, что их будет больше», — говорится в сообщении.

В полиции не исключили, что число погибших и пострадавших может вырасти. С понедельника на западе и юго-западе Германии шли мощные ливни. Они привели к сильному наводнению. В результате из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

Пока в большинстве районов округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Кроме того, дороги остаются перекрытыми, власти призвали население избегать поездок в регион. Полиция продолжает усиленно патрулировать районы бедствия. Известно, что больше тысячи человек пропали без вести. В Германии произошедшее связывают с климатическими изменениями. Последние 200 лет страна не видела таких дождей.