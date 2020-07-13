Наводнения и оползни в Японии унесли жизни 72 человек

Мощные ливни обрушились на Японию и стали причиной наводнений, оползней. Непогода привела к масштабным разрушениям. Погибли более 70 человек, более десяти пропали без вести.

Жертвами стихии стали по крайней мере 72 жителя страны, уточнил телеканал NHK. Большинство людей погибли в юго-западной префектуре Кумамото: там зафиксировали 64 смерти. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, побывавший в префектуре, пообещал, что власти страны постараются как можно скорее восстановить пострадавшие от ливней регионы.

О судьбе, как минимум, 13 человек ничего не известно: они числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в зоне стихийного бедствия продолжаются. К ним подключили свыше 20 тысяч солдат национальных Сил самообороны Японии.

Из-за оползней и наводнений, по последней информации, пострадали более 14 тысяч домов. Синоптики предупреждают, что проливные дожди продолжатся на западе и востоке страны вплоть до вторника. Население призвали не терять бдительность. Существует риск, что некоторые реки в префектуре Иватэ выйдут из берегов.

Ранее в ходе спасательной операции удалось спасти японку и кошку. С помощью вертолета женщину и ее животное удалось вызволить из затопленного дома.