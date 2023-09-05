Мир 05 сентября 2023, 23:56 Наводнение в Стамбуле унесло жизнь одного человека — СМИ TRT: в Стамбуле в результате вызванного ливнями наводнения погиб один человек Telegram

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На Стамбул обрушился проливной дождь, от подтопления пострадали несколько улиц. В результате наводнения погиб один человек, сообщил телеканал TRT со ссылкой на губернатора провинции.

Сильнее всего от стихии пострадали районы Арнавуткей и Башакшехир, отметили журналисты. Они уточнили, что потоки воды уносили автомобили, жителей блокировало в домах, автомобили застряли на дорогах. Один человек погиб, сообщил губернатор Стамбула.

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«После сообщений о наводнениях во многих домах и предприятиях Арнавуткея в этот район были отправлены многочисленные пожарные команды, в том числе из других районов», — добавили авторы статьи.

Пожарные вызволили из ловушки в Национальной библиотеке Башакшехира застрявших там из-за дождя горожан.

Местные власти предупредили, что сильные грозы ожидаются в вечерние и ночные часы в северном районе города, жителей призвали не выходить без необходимости из дома.