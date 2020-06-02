Наводнение в Лапландии достигло рекордного уровня 1973 года

«Наводнение в Лапландии постепенно снижается. В Рованиеми уровень воды немного снизился, но он все еще выше нормы. Ожидается, что наводнение отступит в ближайшие дни», — приводит слова представителя Института окружающей среды Финляндии Syke сайт «Невские новости».

В Институте отметили, что зафиксированный сейчас уровень воды был близок к значениям 1973 и 1933 годов.