Наводнение в Германии вызвало разлив нефти и сточных вод

На одном из предприятий, расположенных в немецком городе Хюккесваген (германская федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), произошел разлив нефти и нефтепродуктов. Его вызвали подтопление и мощные селевые потоки, повредившие хранилища предприятия.

Руководство Кельна сообщило изданию Bild, что нефть поступила в главную запруду реки Вибах. Специалисты сейчас берут пробы воды и воздуха, чтобы выявить концентрацию загрязнения.

Наводнение также повредило стоковые сооружения в городах и канализационные трубы, по которым отводилась из домохозяйства использованная вода.

Власти запретили людям посещать и купаться в локальных водохранилищах. Не разрешается также кататься на лодках и заниматься рыбной ловлей.

Гигиенист Клаус-Дитер Застров объяснил изданию, что канализационные трубы были разрушены, питьевая вода и сточные воды начали смешиваться. Существует большой риск того, что люди могут заразиться фактически чем угодно. Теоретически, даже холерой и полиомиелитом.

«Могут распространяться не только диарейные заболевания и норовирусы, но и другие вирусы, которые распространяются как воздушно-капельные инфекции. Вот почему население должно в первую очередь обеспечиваться питьевой водой, а сточные воды систематически отделяться. Поговорка „сначала катастрофа, потом эпидемия“ не должна стать реальностью», — подчеркнул эксперт.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее нет немецких слов, чтобы описать сюрреалистичную картину причиненных наводнением разрушений.