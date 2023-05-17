17 мая 2023, 22:21
Наводнение унесло жизни пяти человек в Италии
На севере Италии жертвами наводнения стали пятеро местных жителей, пишет сайт kp.ru.
Проливные дожди привели к разливу реки Савио. Она протекает через город Чезена, который расположен в регионе Эмилия-Романья. Там объявили чрезвычайное положение. Власти оценивают ситуацию как критическую.
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«Будьте благоразумны, не проявляйте любопытства, чтобы бедствие не превратилось в трагедию», — призвал мэр города Энцо Латтука.
В предстоящую субботу на севере Италии должен был стартовать этап Гран-при «Формулы-1». В связи с природным катаклизмом организаторам пришлось отменить состязание, передает ИА НСН.
Италия
Наводнения
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