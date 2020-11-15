Наводнение унесло жизни как минимум 30 человек в Мексике

Проливные дожди вызвали наводнение в Мексике, жертвами которого стали как минимум 30 человек. Об этом сообщило Национальное координационное управление сил гражданской обороны.

«Президент был проинформирован о том, что последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тысяч человек в штатах Чьяпас, Табаско и Веракрус», — отметило ведомство в Twitter.

Наводнение унесло жизни как минимум 30 человек. Из-за циклона пострадали десятки тысяч домов и других сооружений, затоплены более 500 жилых районов.

Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже прибыл в штат Табаско, наиболее пострадавший от разгула стихии. Он намерен лично оценить масштабы бедствия и проконтролировать выполнение восстановительных работ.

Власти Великобритании, Испании, Франции, Дании и Румынии отправили в стану гуманитарную помощь. Кроме того, российская нефтяная компания «Лукойл» закупила партию продовольствия, которую передадут пострадавшим людям в Табаско. На месте продолжаются поисково-спасательные операции.