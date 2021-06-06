Наводнение унесло жизни 14 человек на Шри-Ланке

Минимум 14 человек погибли на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственный центр по борьбе со стихийными бедствиями.

Сильный дождь начался в шести районах острова 27 мая. Из-за этого затоплено множество домов, рисовых полей и дорог.

Десять человек погибли в результате наводнений, еще четверо — в результате оползней. Пропавшими без вести считаются два местных жителя, добавила «ПолитРоссия».

По данным властей Шри-Ланки, от непогоды пострадали не менее 245 тысяч человек, свыше 4,3 тысячи местных жителей эвакуированы. Солдаты и жители одной из деревень убирают грязь и мусор, а также расчищают завалы в поисках людей.

В это же время Шри-Ланке грозит экологическая катастрофа. К берегам островного государства в Индийском океане пришло судно, которое 10 дней горело в воде, предположительно, из-за утечки азотной кислоты. Моряки не смоги предотвратить распространение огня, корабль приблизился к Шри-Ланке уже в аварийном состоянии. Часть мазута растеклась по океану. Пляж очень сильно загрязнен маленькими частичками пластика, из-за чего десятки морских животных погибли. Индия отправила военный флот на помощь властям.